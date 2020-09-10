قال اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ملف التعليم أهم أولويات الدولة المصرية، إضافة إلى أنه الشاغل الرئيسي للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الطلاب سيبنون الدولة الحديثة ويساهمون في صياغة الشخصية المصرية التي تتسم بالطموح والأمل لتحمل المسؤولية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «أباظة» خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لم تؤثر على العالم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فقط، مشيرًا إلى أنها أثرت على الناحية التعليمية.

ولفت إلى أن الجائحة تسببت في منع 1.6 مليار طفل وطالب من الذهاب إلى المدارس، إضافة إلى توقف 80% من مدارس العالم عن العمل، مؤكدًا أن مصر تمكنت من عبور العام الدراسي الماضي 2019 – 2020 بنجاح.

وتوجه وكيل تعليم النواب بالشكر إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفريق العمل من الأساتذة ومديري المدارس الذين يعملون على نجاح الملف، قائلًا إن التنافسية في العالم قائمة على التكنولوجيا والتعليم.

وتابع: «لا نستطيع أن نكون جهلاء والعالم يتحرك، نبني مجتمعًا متطورًا ونحقق الحياة الكريمة لكل المجتمع بالتعليم والعلم وتنمية العقول المصرية طبقًا لأحدث النظم العلمية».