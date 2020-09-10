محافظ الغربية: اتفقنا مع البنوك لتقديم تسهيلات لغير القادرين على سداد مبالغ التصالح

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه عقد لقاء مع ثلاثة من رؤساء البنوك الكبرى، أمس الأربعاء، لتقديم تسهيلات بنكية وقروض للمواطنين غير القادرين على سداد مبالغ التصالح في مخالفات البناء، واصفًا تقديم التسهيلات بأنها «حل مناسب لمن لا يستطيع دفع رسوم الجدية».

وأضاف «رحمي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن «كل بنك له شروطه التي يقدمها من خلال التسهيلات وحسب ظروف البنك والعميل»، لافتًا إلى إعلان صور من التسهيلات البنكية وعرضها في المراكز التكنولوجية.

وأشار إلى أنه تفاوض مع البنوك لتعيين مندوب داخل المراكز التكنولوجية لتوفير استمارات القروض والتسهيلات البنكية، قائلًا إن المحافظة أمامها 20 يومًا لتقديم بعض التسهيلات للمواطنين.

وعن هدم كافيه لمجموعة من الشباب، أوضح محافظ الغربية أن الكافيه تعدى على الأراضي الزراعية ويقع خارج الأحوزة العمرانية، متابعًا أن المحافظة أزالت الجزء الذي تم بناؤه بعد صدور قانون التصالح، وأبقت على الجزء الآخر لحين قبول التصالح في وضعه.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا أمس، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.