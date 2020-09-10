تشهد لجان محافظة كفر الشيخ ال585 لجنة فرعية، أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، عقب إغلاق اللجان الساعة التاسعة مساء، حيث سيتم نقل صناديق الاقتراع إلى مقر اللجنة العامة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية ليتم تجميعها.

واختار الناخبون من بين 4 مرشحين، لنيل المقعدين الفرديين، بعد فوز أحد المرشحين بالمقعد الثالث في الجولة الأولى.

ويتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ من غرفة العمليات بالمحافظة أعمال الفرز ، وما ستسفر عنه النتائج، ووجه المحافظ الشكر لكل المشاركين في العملية الانتخابية من رجال القضاء ورجال الأمن والحكم المحلي، ومجالس المدن والعاملين بالتربية والتعليم والصحة ، والتضامن الاجتماعي ، والشباب والرياضة ، ومديرية الزراعة والطب البيطري، وكافة المؤسسات التي كانت في خدمة الناخب، لتوفير بيئة صحية ليدلي بصوته بحرية في العملية الانتخابية، ويختار من يمثله.