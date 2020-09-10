العثور على جثة صحفي مقطوع الرأس في شرق المكسيك

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أعلنت الشرطة في المكسيك العثور على جثة صحفي يدعى "خوليو فالديفيا" مقطوع الرأس في منطقة تسودها اعمال عنف شرقي البلاد.

وذكر الراديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن الصحفي يعملي في جريدة "الموندو" مكسيكية كان ضحية جريمة "قتل جبانة".

وعثرت الشرطة على جثة الصحفي ودراجته النارية بالقرب من قضبان سكك حديدية في بلدة موتزورونجو على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة مكسيكو سيتي.

وقال "هوجو جوتيريس" قائد الشرطة في ولاية "فيراكروز" (شرق) في بيان إن فالديفيا الصحفي في جريدة "إلموندو دي فيراكروز"، عثر عليه مقطوع الرأس.. منددا بما وصفه بـ"جريمة قتل جبانة".

وأدان جوتيرس عملية القتل الجبانة للصحفي فالديفيا.. مؤكدا أنه بالتنسيق مع مكتب المدعي العام للولاية، سيتم استخدم كل الموارد المتاحة للعثور على الجناة".

يذكر أن المكسيك تعتبر من أخطر الدول بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة.