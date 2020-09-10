العراق يدرس إعادة النظر في استثمار الحقول النفطية الصغيرة

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بأن وزارة النفط تدرس إعادة النظر باستثمار الحقول النفطية الصغيرة بسبب تكلفة الإنتاج العالية.

وقال عبد الجبار لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الخميس، إن هناك مناقشات في وزارة النفط بشأن هذا الموضوع إذ توجد حقول صغيرة تكلفة الانتاج فيها مرتفعة تحاول الدوائر المختصة في وزارة النفط إعادة النظر بعقودها.

وذكر أن لدى الوزارة عقوداً مستمرة مع شركات التراخيص لا إلى أن معظم شركات جـولات التراخيص كانت متعاونة فـي المرحلة الحالية وتحملت تأخير سداد مستحقاتها المالية لأنها تفهمت معطيات السوق والوضع الاقتصادي العراقي، وتتعامل مع وزارة النفط بانضباط عال وتعاون كبير.

وأضاف عبد الجبار، أن وزارة النفط مستمرة في خطط استكشاف النفط الخام وتطوير القدرات الانتاجية رغم تفشي جائحة كورونا والإلتزام باتفاق خفض الإنتاج في أطار أوبك بلان، لأن هذا الأمر يعزز مكانة العراق في سوق الطاقة.

ورجح الوزير العراقي أن يشهد منتصف عام 2022 إدخال الوحدة الأولى من مصفاة كربلاء مرحلة الانتاج بطاقة 70 ألف برميل يوميا رغم المعوقات كجائحة كورونا والتظاهرات.

ولفت إلى أن الوحدة الثانية ستدخل الخدمة مطلع عام 2023 فضلا عن إعادة تأهيل جميع مصاف الصمود في بيجي والوصول بها إلى طاقة تكريرية تتراوح بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميا خلال 30 شهرا من الآن.