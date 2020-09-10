برلماني: بعض المسؤولين غضوا الطرف لسبب أو لآخر عن مخالفات البناء

قال محمد الغول، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بسؤال لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، اليوم، حول محاسبة مسؤولي الإدارات المحلية الذين كانوا موجودين خلال الفترة التي وقعت فيها مخالفات البناء.

وأضاف الغول، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الخلاصة» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن بعض المسؤولين غضوا الطرف لسبب أو بآخر عن مخالفات البناء، مؤكدًا أن المواطن لابد أن يستشعر وجود العدالة.

وتساءل: «أين محاسبة المقاول اللي بنى العقار؟ والموظف الفاسد الذي سمح ببناء هذا العقار»، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تحقيق في هذا الشأن.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.