محافظ شمال سيناء: 50 جنيها سعر متر التصالح في القرى والتجمعات

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالعاصمة العريش يتراوح بين 500 إلى 150 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتراوح جنيهًا حتى 105 جنيهات بالمدن الساحلية كبئر العبد والشيخ زويد ورفح.

وأضاف «شوشة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن سعر متر التصالح بوسط سيناء أقل في القيمة، موضحًا أنه يتراوح من 150 إلى 90 جنيهًا.

ولفت إلى أن سعر المتر في القرى والتجمعات على مستوى المحافظة هو الحد الأدنى للتصالح بقيمة 50 جنيهًا، قائلًا إن المحافظة أصدرت قرارًا بخفض قيمة المتر منذ أسبوعين بنسبة 25%.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى إصدار قرار أمس بتخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء إلى 50 جنيهًا للمساحات التي تقل عن 100 متر، متابعًا أن قاطني هذه الوحدات يعملون بالحرف اليدوية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا أمس، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.