متحدث جامعة القاهرة يوضح الهدف من تحويل قصر العيني الفرنساوي إلى وحدة للعلاج المجاني

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن قرار تحويل مستشفى قصر العيني الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني بعدما كان يتم تلقي العلاج فيه بأجر، يهدف إلى تسهيل توسيع قاعدة العلاج المجاني للمواطنين المصريين، وتقليل قوائم الانتظار والمشاركة في التأمين الصحي.

وأضاف «علم الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء،أن تلك الخطوة تأتي في إطار إصلاح جذري وهيكلي وتنظيم إداري في منظومة إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة وقصر العيني الفرنساوي.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للمستشفيات بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ناقش تطبيق قواعد الحوكمة والضبط الإداري في مستشفى قصر العيني.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قال إن الجامعة تتوسع فى العلاج المجانى وتدرس تحويل الفرنساوى إلى وحدة للعلاج الاقتصادى والمجانى، مؤكدًا أن تحويل مستشفى الفرنساوى إلى نظام جديد يعنى تحويلها من مستشفى لاتقبل المرضى بالمجان إلى السماح بالعلاج المجانى بجوار العلاج الاقتصادى، والمساهمة فى تقليل قوائم الانتظار والمشاركة فى التأمين الصحى.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل أنه جار دراسة تحويل الوحدات ذات الطابع الخاص إلى نظام جديد يسمح بتقديم الخدمات المجانية وتقليل قوائم الانتظار فى إطار سياسة الجامعة بتقديم المستشفيات الجامعية خدمة طبية مجانية عالية الجودة للمصريين، وفى إطار التزام القصر العينى بتقديم خدماته المجانية لجميع المرضى.