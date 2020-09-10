الملاحات الصناعية تحمي السواحل البريطانية من الغرق بارتفاع سطح البحر

تتواثب طيور البجع في الأرجاء، بينما تبحث صقور الشاهين عن فريسة غافلة لإلتهامها إذ توفر تلك الملاحات الصناعية جنة باردة لتلك الطيور والأسماك في أحد أشد أيام بريطانيا حرارة، ولكن لتلك الملاحات الصناعية دورها الآخر على خط النار لحماية السواحل البريطانية من الانهيار أمام أمواج البحر المتطورة مع أزمة التغير المناخي.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، تعمل بريطانيا على مد شبكة كبيرة من الملاحات والبحيرات والأراضي الطينية في منطقة إسيكس، إذ بلغت مساحة الملاحات والبحيرات الصناعية بالمنطقة حتى الآن 670 هكتارا.

ويأتي ذلك تزامنًا مع مسارعة الكثير من الدول لإيجاد حل سريع لأزمة ارتفاع سطح البحر، والتي كان أكثرها شهرة خطة دولة هولندا لبناء سور عظيم بطول مئات الأميال لامتصاص أمواج بحر الشمال، ولكن الحل الذي توصلت له بريطانيا كان أرخص وأسهل تنفيذا.

ويقول مالكوم أستون من الجمعية الملكية لحماية الطيور والمشارك بالإشراف البيئي على الملاحات الصناعية، إن للملاحات فوائد عدة فهي تمتص زخم الأمواج عن المصدات البحرية وبنفس الوقت تحتفظ بكميات من ثاني أكسيد الكربون ما يخفف من حدة التغير المناخى وبجانب ذلك توفر ملاذا آمنا لأهم الطيور والأسماك.

وتقوم إدارة المنطقة بمد الملاحات بالتربة من نفايات مشروع خط سكك حديد كروس ريل، إذ تم نقل 3 ملايين طن، من التربة لعمل المنطقة المحمية التى تضم حتى الآن 22 بحيرة مالحة ونحو 60 جزيرة صناعية.

ويتم نشر المواد المشكلة للتربة علي رصيف ببداية المنطقة طوله 180 م، ليتم توزيع التربة عبر مساحات المحمية بنظام رش طوله 800 م.

ويقول بنيامين هورتون مدير جمعية مرصد الأرض السنغافوري والذي أشرف على دراسة منبئة بزوال المناطق الملحية بسواحل جنوب بريطانيا بعد 20 عاما، إن الملاحات من أهم المناطق التى تعمل على امتصاص مياه البحر ومنعها من تخريب التربة الساحلية.

ويضيف هورتون، أنه بمجرد وصول معدل إرتفاع منسوب البحر سنويا لـ6 مليمتر، فإن المياه ستبدأ زحفها على السواحل وستجد الأسوار والمصدات البحرية صعوبة في إيقافها والحل يكمن بعمل أراضي تحتفظ بتلك المياه إذ تكون الملاحات هي الحل الأنسب.

وتخطط إدارة المشروع لبلوغ مساحة 165 ميل من البحيرات المالحة فى إسيكس و90 ميلا من الملاحات و150 ميل من الأراضي الطينية.

وقد ذكر تقرير حكومي بريطاني من قبل أن الملاحات تقي بريطانيا خسائر مليار دولار من الفيضانات.