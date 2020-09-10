الهند تضم 5 طائرات رافال فرنسية إلى سلاحها الجوي في ظل نزاعها مع الصين

ضمت الهند اليوم الخميس، خمس طائرات فرنسية الصنع من طراز "رافال" إلى سلاحها الجوي، بصورة رسمية، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه في نزاع حدودي متصاعد مع الصين.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة له على موقع "تويتر" قبيل انطلاق حفل تسليم الطائرات الجديدة في قاعدة جوية بشمال الهند بحضور وزير ووزيرة الدفاع في الهند وفرنسا: "طائر جديد ينضم لترسانة سلاح الجو الهندي".

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج في الحفل، "إن إدخال طائرات الرافال هو رسالة كبيرة وقوية للعالم أجمع، ولاسيما لمن يتطلع إلى سيادتنا".

وأضاف أن "هذا الادخال مهم، بالنظر إلى نوع الشعور العام على حدودنا، أو ربما يتعين علي أن أقول نوع الشعور العام الذي نشأ على حدودنا".

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، إن الطائرات الرافال سوف تمنح الهند ميزة عسكرية واستراتيجية للدفاع عن نفسها وحماية شعبها.

يشار إلى أن الهند والصين دخلتا منذ شهر مايو الماضي في خلاف بشأن حدودهما المتنازع عليها في منطقة جبال الهيمالايا.