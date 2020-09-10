وكيل تعليم النواب: عزل الفصل بشكل كامل حال ظهور إصابة بكورونا بين الطلاب

قال اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزارة الصحة والسكان أهم الوزارات التي تتعامل بشكل لصيق مع وزارة التربية والتعليم، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى عزل الفصل بشكل كامل حال ظهور إصابة بكورونا بين الطلاب.

وأضاف «أباظة» خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأربعاء، أن عزل الفصل كله سيتم وفقًا لإجراءات علمية وصحية حتى يتم حصر الحالة، متابعًا: «مفيش مشكلة مع حالة تصاب بكورونا خلال انتظام العام الدراسي».

ولفت إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خرج بمقترح سيناريو العام الدراسي المقبل، لتأمين الأسرة المصرية والحفاظ على أولادها، والحفاظ على المادة العلمية التي يتم بناؤها، واستكمال خطط التنمية المستدامة.

وأشار وكيل تعليم النواب إلى أن «شوقي» حدد ملامح العام المقبل وحدد الأسس بتأمين الفصول، متابعًا: «قلل فترة التواجد في المدرسة، وقسم الفصل إلى ثلاثة أجزاء بينهم المسافات البينية، حفاظًا على التباعد الاجتماعي».

وأكد أهمية تلقي الطلاب في المرحلة من «KG 1» وحتى الصف الرابع الابتدائي التعليم وجها لوجه، إضافة إلى تحقيق التواصل بين الطالب والمعلم، قائلًا إن التعليم لهذه المراحل ليس إلكترونيًا بشكل تام.

وذكر أن الدولة تحافظ على المادة العلمية وتلقي الطالب للجرعة التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، منوهًا أن تحور الفيروس ووضع منحناه غير معلوم حول العالم.