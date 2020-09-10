ماكرون: فرنسا وألمانيا تعملان على خطة لقبول لاجئين من مخيم موريا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وألمانيا تعملان على اقتراح مشترك لقبول لاجئين، وخاصة الأطفال، الذين تركوا بلا مأوى بعد اندلاع حريق في مخيم موريا الضخم للاجئين في جزيرة ليسبوس في اليونان.

وقال ماكرون إنه ينبغي الانتهاء من "أول رد منسق" مع ألمانيا في غضون ساعات، بالتنسيق مع السلطات اليونانية.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يريدان "تقديم اقتراح ... ومحاولة إشراك أكبر عدد من الدول الأوروبية لقبول اللاجئين، وخاصة القُصَّر، الموجودين حاليا في هذا المخيم".

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي في جزيرة كورسيكا في البحر المتوسط إن "الصور الرهيبة، حقيقة مروعة" وتعني أنه "يجب علينا إظهار التضامن مع اليونان والالتزام بالقيم الأوروبية".