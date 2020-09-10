بعد أن كانت تنقل ضحايا الاتجار بالجنس حول العالم، أصبحت الآن الطائرة الخاصة المملوكة للملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، يملؤها الغبار والعنف، بعد أن ظلت ماكثة على مدرج طائرات في أمريكا لسنوات، دون فعل أي شيء لتحريكها، بحسب موقع "مترو" البريطاني.

كان إبستين - 66 عاما، يستخدم طائرته الخاصة "لوليتا إكسبريس"، من طراز بوينج 747، لنقل ضحايا الاتجار بالجنس حول العالم، حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل سابقا أن الطائرة التي صنعت في عام 1969 كانت ذات يوم ذروة الفخامة التي تحلق على ارتفاع عالٍ، ومصدر إبهار للجميع.

إلى ذلك نقلت الطائرة ضيوفًا من كبار الشخصيات بمن فيهم الأمير البريطاني أندرو والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والممثل الأمريكي العالمي كيفن سبيسي.

أقلعت الطائرة في رحلتها الأخيرة في 11 يوليو 2016، من مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا الأمريكية، الساعة 11.39 صباحًا، لتصل إلى موقعها الحالي في مطار برونزويك جولدن آيلز بجورجيا الأمريكية، بعد 51 دقيقة.

وتم تخزينها بالقرب من مركز الصيانة منذ ذلك الحين، وتظهر الصور التي عرضتها صحيفة مترو البريطانية، الهيكل الخارجي للطائرة يتآكل ببطء، بينما يوجد بالداخل سجاد ذو وبر عميق وبطانيات ووسائد ناعمة، موبوءة بالعفن الفطري.

ولا تزال توجد بعض المتعلقات، مثل أريكة حمراء ومناديل مطبوعة بحروف متطابقة وزجاجة من غسول أطفال مخزنة في حمام إبستين الخاص المغطى بألواح خشبية، ووعاء من القهوة الفورية وورق التواليت.

ويُقال إن الطائرة، التي من المفهوم أنها تغيرت ملكيتها عدة مرات بعد وفاة إبستين، أصبحت بلا قيمة تقريبًا بعد تجريد 3 من محركاتها وبيعها قبل 3 سنوات.

ولا تزال الطائرة متوقفة حاليًا على مسار لركن الطائرات، تابع لشركة "Stambaugh Aviation" الأمريكية، بعد أن لم يتم التعاقد مع الشركة للقيام بأعمال الصيانة.

حيث قال المالك المشارك، مارك ستامبو، إنه مدين بحوالي 11000 دولار لرسوم التخزين، مقدرا أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 3 ملايين دولار، لجعل الطائرة المصنعة منذ من 51 عاما صالحة للطيران.

يذكر أنه عثر على رجل الأعمال جيفري أبستين ميتا في زنزانته في سجن بنيويورك، حيث كان ينتظر المحاكمة على خلفية اتهامات بتهريب بشر لأغراض جنسية، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وكان أبستين نفى ارتكابه أي جرم في اتهامات التهريب والتآمر.







في عام 2011 أكد جيفري أبستين لصحيفة "نيويورك بوست" التي كانت تعد تحقيقا عنه أنه ليس "وحشا مفترسا يبحث عن طرائده لإشباع رغبته الجنسية، أنا مجرد مذنب، وأن الفرق بين الأمرين كالفرق بين جريمة قتل وسرقة كعكة".

وبحسب صحيفة "بي بي سي"، ذهب إبستين بعد عقد كامل من الزمن إلى السجن بعد إعادة فتح التحقيق في القضية التي حوكم على إثرها عام 2008، لكن التهمة الجديدة ليست استغلال قاصر بغرض الدعارة بل تهريب بشر لأغراض الجنس.

ووفقا للصحيفة، كان أبستين يتمتع بنفوذ وسطوة إلى درجة أنه عندما كانت تجري محاكمته في المرة الأولى، كان المدعي العام يخشاه فقد كان صديقا لكل من الرئيس السابق بيل كلينتون والرئيس الحالي دونالد ترامب والأمير أندرو، ابن ملكة بريطانيا وشقيق ولي العهد الحالي الأمير تشارلز.

كما أن فريق الدفاع عنه كان يضم كبار المحامين في أمريكا وأحد كبار المدرسين في جامعة هارفارد.

وأملى هذا الفريق كل بنود الاتفاق بين الادعاء العام والمتهم وهو أمر يعد سابقة في تاريخ القضاء الأمريكي.