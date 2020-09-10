قال اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الأسرة المصرية تقاوم التجديد، مشيرًا إلى أن التعليم الإلكتروني لا مفر منه، إضافة إلى أنه أساس التعليم في العالم ككل.

وأضاف «أباظة» خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأربعاء، أن الدولة تأخرت في تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني مدة طويلة، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم عملت على تطوير المنظومة.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية والجهد المبذول في إعداد وتجهيز البنية التحتية الإلكترونية، هو الذراع الحقيقية؛ لتحمل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، قائلًا إن مشروع التعليم الإلكتروني مشروع دولة مصرية.

وأوضح وكيل التعليم بالنواب أن وزارات؛ التنمية المحلية والاتصالات، والقوات المسلحة تشترك مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ المشروع، مضيفًا: «الإرادة السياسية تجعل الدولة بكل مقوماتها مسخرة للمنظومة لأنه مشروع حياة أو موت».

وذكر أن مدخل التعليم الأساسي هو تغيير حال المواطن وحال المجتمع، قائلًا إن إعادة صياغة الإنسان المصري وعناصر تركيب الشخصية أحد أهم عناصر خطة التنمية المستدامة.