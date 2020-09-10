عون يدعو مجلس الدفاع الأعلى اللبناني للانعقاد لبحث حريق مرفأ بيروت

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد مساء اليوم الخميس، للبحث في موضوع حريق جديد بمرفأ بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، يتابع من مكتبه، وبعد تسطيره لاستنابات قضائية، مجريات التحقيق حول الحريق.

ووفق الوكالة، كلف القاضي عويدات خبراء في الدفاع المدني وإطفائية بيروت تحديد سبب الحريق، على أن يتخذ الإجراء اللازم انطلاقا من مسئوليته القانونية الحصرية، برئاسة الضابطة العدلية، وهو باشر بذلك فور اتصال القوى الأمنية به.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم مشاركة طوافات عسكرية في إخماد حريق اندلع في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة بمرفأ بيروت.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم، إن عمليات إطفاء الحريق بدأت وستشارك طوافات الجيش في إخماده.

ووفق البيان، اتخذ الجيش إجراءات مشددة في محيط مرفأ بيروت، وقد تم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد؛ لإبعاد المواطنين عن المنطقة تسهيلا لمرور فرق المساعدة.

وكان حريق جديد اندلع في مرفأ بيروت حيث شوهد الدخان الأسود يتصاعد، ولم تعرف أسبابه.