تقرير: توزيع لقاح كورونا في العالم يحتاج 8000 طائرة شحن

واشنطن - د ب أ

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" أن توصيل أي لقاح لفيروس كورونا المستجد إلى جميع سكان العالم البالغ عددهم 8ر7 مليار نسمة يحتاج إلى حشد ما يعادل 8000 طائرة شحن جوي من طراز بوينج 747.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جلين هيوز رئيس قطاع الشحن الجوي في الاتحاد القول إن هذا التقدير يفترض أن كل إنسان سيحتاج إلى جرعة واحدة من اللقاح للحصول على المناعة المطلوبة ضد الفيروس، في حين أن عدد الطائرات المطلوبة سيزيد إذا كان كل إنسان يحتاج إلى عدة جرعات من اللقاح.

وأضاف هيوز أن "الجسر الجوي هو المصطلح المناسب هنا... نحن نعرف الإجراءات جيدا. وما نحتاج إلي عمله هو توسيع حجم الأسطول إلى المستوى المطلوب".

وأشار المسؤول الدولي أن بعض الطائرات قد لا تصلح للقيام بالمهمة إذا كان اللقاح يحتاج إلى نقله في درجة الحرارة المعتادة لتداول العقاقير التي تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية. وفي حال نقل شحنات اللقاح مجمدة سيتم استبعاد المزيد من الطائرات المتاحة للمشاركة في الجسر الجوي.

وأشار هيوز إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتعاون مع شركات الطيران والمطارات والهيئات الصحية العالمية وشركات الأدوية لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ أي برنامج لتوزيع اللقاح المنتظر على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه سيكون أكبر تحدي نقل في تاريخ صناعة الطيران.

وقال هيوز إن مطار فرانكفورت الألماني الذي تديره شركة فرابورت يعكف حاليا على تقييم ما يمكنه عمله للمساعدة في هذا المجال، في حين تدرس شركة الطيران الفرنسية الهولندية أير فرانس كيه.إل.إم سبل توفير أكبر شبكة نقل جوي للقاح في أفريقيا.