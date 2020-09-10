ما هو الهدف من قرار استخراج الرقم القومي لكل شقة؟ متحدث الحكومة يجيب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن تسجيل الشقق بالشهر العقاري يترتب عليه صدور رقم قومي لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه من مصلحة الجميع تسجيل الشقق لاستخراج الرقم القومي، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الرقم لن يتم التعامل على الخدمات الحكومية، فضلًا عن أن تسجيل الشقة وبيعها لن يحدث إلا بموجبه.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه بناء على إصدار رقم قومي خاص بكل شقة سكنية، ستصبح كل مباني مصر مسجلة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه سوف يتم إصدار شهادة ورقم قومي لكل شقة ولن يتم السماح بتداول أي عقار بعد ذلك بدون هذه الشهادة.

وقال إنه تم توجيه لكل الإدارات المحلية لاستلام جميع الطلبات بغض النظر باستكمال الأوراق او لا ونسلم للمواطن نموذج 3، مشيرًا إلى انه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم وقف أي عمل ضد صاحب العقار.