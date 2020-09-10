يبدأ مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد قبول رغبات تقليل الاغتراب وتسجيلها على الموقع الإلكتروني من يوم السبت المقبل وحتى الأربعاء.

وتنطلق مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معا بنسبة 10%، مضيفا أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة "أ"، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع أخر.

وأشار مكتب التنسيق إلى أن التحويل إلى كلية غير مناظرة سيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية "أ" بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية "أ" بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها انتظام أو انتساب، واستيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

ولفت إلى أن التحويل إلى كلية مناظرة سيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية "أ" بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية "أ" فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

وقال إن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة سيتم بنسبة 10% وسيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدني المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة وبأسبقية المجموع.