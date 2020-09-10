الطيران المدني بالإمارات تتعهد بضمان العودة الآمنة لطائرة بوينج (ماكس737)

تعهدت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات بضمان العودة الآمنة لطائرة بوينج (ماكس 737).

وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة التزام الهيئة بضمان العودة الآمنة للطائرة، مشيرا الى أن الهيئة تواصل العمل بشكل مكثف مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة بوينج والناقلات الوطنية الإماراتية للتوصل إلى الحلول المتعلقة بإعادة التشغيل.

وأضاف السويدي، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، أن عودة الطائرة للخدمة يتوقف على مدى سرعة تطبيق الإجراءات التصحيحية التي ستلي اختبارات الطيران التي قامت بها شركة بوينج مؤخرا كإجراءات تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة، وتحديث إجراءات تدريب الطيارين بالإضافة الى اختبار جاهزية تشغيل جميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق متخصص من الهيئة لمراقبة أنشطة الاعتماد ومدى تطبيق الإجراءات التصحيحية والذي يقوم أيضا بالتواصل مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية للاستفادة من النهج الذي اتبعوه في عودة الطائرة للأجواء بشكل آمن والمتوقع أن يتم ذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري.