الشروق تنشر المواعيد الجديدة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" مواعيد المباريات المتبقية من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.

وكانت لجنتي المسابقات والأندية في الاتحاد الأفريقي قد عقدت اجتماعًا مع ممثلي الأندية عبر تقنية الفيديو يوم الثلاثاء لبحث مسألة تأجيل المباريات التي كان من المقرر لها أن تقام نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، وذلك بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا في دولة المغرب ووافقت عليه كل الأندية المتأهلة باستناء الزمالك وبيراميدز.

وشهد اليوم الخميس اجتماعًا للمكتب التنفيذي عبر تقنية الفيديو والذي تم اعتماد قرار التأجيل



ومن المقرر ان يواجه الزمالك فريق الرجاء في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال فيما يواجه الأهلي الوداد المغربي في نفس الدور ويواجه بيراميدز حورويا كوناكري في الدور قبل النهائي بالكونفدرالية الأفريقية.



وينشر الشروق مواعيد المباريات المتبقية لبطولتى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.



دوري أبطال أفريقيا

الدور قبل النهائي

الذهاب : 17 و 18 أكتوبر 2020

العودة: 23 و 24 أكتوبر 2020

النهائي : 6 نوفمبر 2020

الكونفدرالية

- نصف النهائي: 19 و 20 أكتوبر 2020