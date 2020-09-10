التحالف يدمر عددا من الصواريخ البالستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين.



وأوضح المالكي في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" مساء اليوم الخميس، أن الميليشيات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار"المفخخة".



وأكد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.