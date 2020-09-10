ميشيل أوباما: أردت إلقاء زوجى من النافذة أحيانا كأى سيدة

تحدثت ميشيل أوباما؛ زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، مع ضيفها مقدم البرامج التليفزيونية كونان أوبراين فى برنامجها الحوارى الجديد «ميشيل أوباما بودكاست»، عن التقلبات فى حياتها الزوجية، مقدمة النصائح للنساء بالصبر ومحاولة تخطى المراحل الصعبة.

ويحتفل باراك وميشيل أوباما بعيد زواجهما الـ28 الشهر المقبل، ولذلك قالت إن لديها بعض الحكمة والنصائح فيما يخص المواعدة والعلاقة الزوجية، لإنشاء علاقة ناجحة طويلة الأمد حتى تحقق تفاهما أفضل بين الطرفين، وفقا لموقع «bet» الأمريكى.

وفى حديثها مع كونان، قالت أوباما إن أى علاقة بها العديد من التقلبات، ولكن المهم هو السعى لحل الأمور إذا كانت أواصر العلاقة قوية.

وأردفت قائلة إنها أرادت فى كثير من الأحيان «أن تلقى أوباما من النافذة» كأى سيدة أخرى يتملكها الغضب من زوجها، مشيرة إلى أن أى علاقة زوجية تمر بالكثير من الاضطرابات بل ويمكن أن تستمر لسنوات، حسب صحيفة الرؤية الإمارتية.

وتقول ميشيل أوباما أيضا إنها تعتقد أن الأزواج الأصغر سنا، غالبا ما يكونون أقل قدرة على الاستمرار والمثابرة أمام صعوبات العلاقة، مشيرة إلى أن أى علاقة تمر بالكثير من الأوقات الصعبة ولكن إذا كان الحب أقوى فإنها ستستمر.

وتابعت: «إذا أدت الخلافات والأوقات الصعبة إلى الانفصال، فهذا ليس حلا، وإن كان الزواج قويا فعليك أن تتغاضى عن الكثير من الأشياء فى الأوقات»، مشيرة إلى أن ذلك ما ساعدها على نجاح علاقتها بأوباما.

وقارنت السيدة الأولى السابقة لأمريكا اختيار الزوج بـ «اختيار فريق كرة السلة الخاص بك»، قائلة إنك حينما تختار فريقا خاصا بك فبالطبع تريد اختيار فريق قوى يمكنك الاستمرار معه، حتى تستطيع الفوز والزواج بالمثل؛ لا بد أن تكون الروابط قوية حتى تستمر العلاقة بنجاح».