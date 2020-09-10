مجلس الأمة الكويتي يرفض طرح الثقة بوزير التربية وزير التعليم العالي

رفض أعضاء مجلس الأمة الكويتي طلب طرح الثقة في وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي، والذي تقدم به 10 نواب بناء على الاستجوابين الموجهين إليه في أول سبتمبر الجاري.

وجاء رفض طلب طرح الثقة في وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي، بعد معارضة 19 نائبا للطلب، فيما وافق عليه 15 نائبا.

وكان كل من النائب الحميدي السبيعي، والنائبين الدكتور خليل أبل، والدكتور عودة الرويعي، قد تقدموا باستجوابين إلى الحربي، قبل أن يتم تم دمجهما في استجواب واحد.

وتضمنت صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي محورين، الأول يتعلق بتعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، والثاني بما وصفه بالفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا.

أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائبين أبل والرويعي، فقد شملت خمسة محاور، تضمنت التراخي في تطبيق التعليم عن بعد، وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بالوزارة، والإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة، والإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية، ومخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، ومنع عديمي الجنسية (البدون) من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت، بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج؛ وذلك وفقا لما جاء بصحيفة الاستجواب.