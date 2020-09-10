عضو بالشيوخ يطالب نواب البحيرة بعدم قبول تخفيض التصالح بأقل من 40%

طالب المهندس محمد سعد الشلمة عضو مجلس الشيوخ بالبحيرة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بعدم قبول تخفيض التصالح في مخالفات البناء بأقل من 40% نظرا للظروف المعيشية الصعبة لمواطني المحافظة، ولا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه يوجه دعوة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة البحيرة بعدم قبول تخفيض قيمة التصالح في البناء المخالف بأقل من 40%وفق لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بأن تخفيض قيمة التصالح من 10% إلى 50%.

وأشار الشلمة إلى أنه مطالبته بتخفيض قيمة التصالح بهذه النسبة يرجع إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات الفقيرة والتي تعتمد في الأساس علي الزراعة، وكلنا يعلم حال المزارعين الآن ناهيكم عن جائحة كورونا، وما تسببت فيه من زيادة اعداد معدومي الدخل، وذلك بالنسبة للمدن والقري والتوابع بكافة أنحاء المحافظة.

وكشف الشلمة أنه حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل محافظ البحيرة عن قيمة تخفيض التصالح في البناء المخالف، مطالبا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بتقديم طلب جماعي يقوموا بالتوقيع عليهم جميعا، بتخفيض قيمة التصالح في المحافظة إلى 40%.

يشار إلى أن عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، أعلنوا عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم طلبات لمحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، لمطالبته بتخفيض قيمة التصالح في البناء المخالف أسوة بالمحافظات الأخرى، وأحيلت الطلبات إلى السكرتير العام، والتخطيط العمراني لتشكيل لجنة لتحديد نسبة تخفيض قيمة التصالح في البناء المخالف.