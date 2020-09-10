وزيرة الصحة توضح نسب الاصابة بكورونا في الفئات العمرية حتى 19 عاما

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفئة العمرية من خمس سنوات فأقل تبلغ 0.003%؜، وتبلغ إجمالي الإصابات في الفئة من 5 إلى 9 سنوات 0.004%؜، وتبلغ إجمالي الإصابات في الفئة العمرية من 10 إلى 19 عاما 0.022%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، بحضور وزير التربية والتعليم، للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت زايد أنه لا يوجد استيراتيجية واحدة لجميع الدول لعودة الدراسة بشكل آمن، حيث تم إعادة فتح المدارس بشكل جزئي في 20 دولة على مستوى العالم، وتم فتح المدارس بشكل كامل في 24 دولة، وتم تعليق الدراسة في 117 دولة على أن يتم إعادة استئناف الدراسة، وتم إلغاء السنة الدراسية وغلق المدارس غلق تام في 49 دولة خلال جائحة كورونا.