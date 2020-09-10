لبنان تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اقتحمت أجواءها

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان خلال "نشاط عملياتي" على طول الحدود ، بينما قال الجيش اللبناني إنه أسقطها.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد خطر بشأن اختراق المعلومات، ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

من جانبه، قال الجيش اللبناني، في بيان له، إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم الخميس داخل البلاد.

وكشف البيان الذي نشره الجيش في صفحته على فيسبوك، بتاريخ العاشر من سبتمر الجاري "اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".