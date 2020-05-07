الصحة العالمية: عدد إصابات كورونا بمنطقة شرق المتوسط يتجاوز 2 مليون حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمنطقة شرق المتوسط إلى أكثر من مليوني حالة.

وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، إن الإقليم وصل هذا الأسبوع إلى مرحلة مهمة أخرى، بعد تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز المليوني حالة.

وطالب المنظري، البلدان الـ22 في منطقة شرق المتوسط بمواصلة تدابير الوقاية المعروفة، خصوصًا مع بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء وموسم عدوى الإنفلونزا.

وأضاف أن هناك بلدان عديدة نجحت في السيطرة على سريان المرض قبل بضعة أشهر، منها المغرب وتونس والأردن ولبنان، لكنها تشهد الآن تسارعًا بوتيرة ظهور الحالات، مشيرًا إلى وجود بلدان أخرى تشهد اتجاهات متزايدة مثل ليبيا وفلسطين والبحرين والإمارات.