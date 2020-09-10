واشنطن تدرج مسئولا ليبيريا سابقا بقائمة عقوباتها لاتهامه بالفساد

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إدراج أندرو وونبلو، المدير السابق للجوازات والتأشيرات بوزارة الخارجية الليبيرية، بسبب تورطه في عمليات فساد كبرى.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن وونبلو تورط بصفته الرسمية السابقة بوزارة الشؤون الخارجية الليبيرية، من 2018 إلى 2019، في عمليات تزوير لجوازات سفر؛ مما أدى لتقويض سيادة القانون، وأضر بثقة المواطنين الليبيريين في إدارة حكومتهم لوثائق الهوية والسفر، وفي مدى نزاهة تأمين إجراءات الهجرة.



وأضاف أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب مواد القانون الأمريكي ذات الصلة لعام 2020، مشيرا إلى أنه بمجرد قيام وزير الخارجية بإدراج مسؤولين بحكومات أجنبية لتورطهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في عمليات فساد كبيرة، فإن هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم المباشرين يصبحون غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.



وأوضح بومبيو أن هذا الإجراء يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب شعب وحكومة ليبيريا في حربهما ضد الفساد، لافتا إلى عزم الخارجية الأمريكية استخدام هذه السلطات لتعزيز مساءلة الفاسدين في تلك المنطقة وعلى مستوى العالم.