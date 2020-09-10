اغتيال ضابط سوري كبير بريف درعا

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اغتال مسلحون مجهولون ضابطاً برتبة عالية وعنصرين في الجيش السوري اليوم الخميس في ريف درعا الغربي .

وقال مصدر مقرب من الجيش السوري لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) إن العميد الركن طلال قاسم قاسم من مرتبات الفرقة الخامسة اللواء ١٢ دبابات قتل إثر استهدافه برصاص الغدر من قبل إرهابيين ملثمين على متن دراجة نارية في بلدة بصر الحرير بريف درعا صباح اليوم.

وأضاف المصدر إن عنصرين من الجيش السوري قتلا إثر استهدافهما بالأسلحة الرشاشة قرب قرية نهج على أطراف بلدة تل شهاب في ريف درعا الغربي".

ويشهد ريف درعا الغربي توتراً كبيراً منذ بداية الشهر الماضي وتكرر استهداف نقاط وحواجز للجيش السوري في ريف درعا الغربي دون تبني تلك العمليات من قبل أي فصيل.

وتعتبر محافظة درعا ، التي تتقاسم السيطرة عليها القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة ، منطقة توتر رغم المصالحات التي أعلنت تحت إشراف القوات الروسية.

وشهدت المحافظة عددا من العمليات قتل خلالها عشرات العناصر من القوات الحكومية والعاملين معها وكذلك عناصر المصالحات.