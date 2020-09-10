 جنديان من ميانمار يعترفان بتنفيذ أوامر إبادة لأقلية الروهينجا المسلمة - بوابة الشروق
الخميس 10 سبتمبر 2020 6:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

جنديان من ميانمار يعترفان بتنفيذ أوامر إبادة لأقلية الروهينجا المسلمة

ميانمار
ميانمار
د ب أ
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 6:01 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 6:01 م
قالت جماعة حقوقية اليوم الخميس، إنه يعتقد أن جنديين من ميانمار، محتجزان حاليا في لاهاي، بعد أن اعترفا بتنفيذ أوامر "إبادة" لأقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين.

وقال ماثيو سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة "فورتيفاي رايتس"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، والتي قامت بتحليل مقاطع الفيديو التي ظهرت بها الاعترافات، إن تلك الاعترافات تمثل "لحظة تاريخية" في الكفاح؛ من أجل محاسبة أبرز أعضاء جيش ميانمار بشأن جرائم الإبادة الجماعية.

وكان الجنديان تركا وظيفتهما في الجيش قبل أن يعترفا أمام الكاميرا في يوليو الماضي، بالتورط في قتل نحو 180 مدنيًا، بينهم عدد من كبار السن والأطفال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك