جنديان من ميانمار يعترفان بتنفيذ أوامر إبادة لأقلية الروهينجا المسلمة

قالت جماعة حقوقية اليوم الخميس، إنه يعتقد أن جنديين من ميانمار، محتجزان حاليا في لاهاي، بعد أن اعترفا بتنفيذ أوامر "إبادة" لأقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين.



وقال ماثيو سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة "فورتيفاي رايتس"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، والتي قامت بتحليل مقاطع الفيديو التي ظهرت بها الاعترافات، إن تلك الاعترافات تمثل "لحظة تاريخية" في الكفاح؛ من أجل محاسبة أبرز أعضاء جيش ميانمار بشأن جرائم الإبادة الجماعية.



وكان الجنديان تركا وظيفتهما في الجيش قبل أن يعترفا أمام الكاميرا في يوليو الماضي، بالتورط في قتل نحو 180 مدنيًا، بينهم عدد من كبار السن والأطفال.