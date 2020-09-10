وزير النقل يوجه بالتعاقد مع معاهد تدريب لتأهيل العاملين بالسكة الحديد نفسيا

عقد وزير النقل كامل الوزير، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية حيث ناقش الوزير، أهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير مثل رؤساء ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر وخدمة العملاء وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة حيث إطلع علي الإجراءات التي تتخذها الهيئة والبرامج التدريبية الخاصة بالقياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور وكذلك البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة والخبراء المتخصصين في هذا المجال من أساتذة الجامعات.

ووجه الوزير بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة في هذا المجال بالإشتراك مع الهيئة في تدريب العاملين إلي جانب التدريب الحالي في معهد وردان ومراكز التدريب الأخرى بالهيئة ومواقع العمل علي أن تشتمل تلك الدورات تدريبات في السلوكيات بالإضافة إلي التدريب الفني.

وشدد الوزير، على أن يكون شرط الحصول على رخصة التشغيل أن يجتاز العامل كافة الإختبارات النفسية والسلوكية بالإضافة إلي التأهيل الفني كشرط للتشغيل علي القطارات مع ضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف وان يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية اولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد

كما تابع الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية مثل موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 100 جرار سكة حديد بتمويل مقدم من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، مشيرا الى أن خطة الوزارة تشمل التعاقد على 260 جرارا جديدا وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرار من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

واستعرض وزير النقل موقف المناقصة الخاصة بتوريد 160 عربة بضائع قلاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف خاصة مع اهتمام الوزاؤة بتعظيم الاستفادة من نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة موارد الهيئة المالية وتخفيف الاحمال على الطرق بالاضافة الى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تركيب بوابات التذاكر في عدد 4 محطات رئيسية كمرحلة أولي وهي (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / سيدي جابر) والموقف الخاص بالتعاقد علي 6 قطارات نوم جديدة.

ووجه الوزير بسرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة لهذه المشروعات تمهيدا للتعاقد مع أفضل الشركات المتقدمة لتنفيذها لاستمرا التحسن في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.