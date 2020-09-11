وزير الري: مصر ستصبح أعلى دولة في إعادة استخدام المياه خلال عامين

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل على البحث عن موارد مائية بديلة وتطوير أساليب الري وزيادة الوعي؛ لمواجهة عجز المياه.



وأضاف «عبدالعاطي» خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن موارد المياه الجديدة تشمل المياه الجوفية، وتحلية مياه البحار، وإعادة استخدام المياه، مشيرًا إلى أن مصر ستصبح أعلى دولة في إعادة استخدام المياه، خلال عامين.



وأوضح أن التقييم يتعلق بالدول التي لديها ندرة المائية، متابعًا: «أعلى دولة إسرائيل ومصر رقم 2 كنسبة، لكن ككمية مصر الأعلى، وبعد عامين سنصبح الأعلى كمية ونسبة».