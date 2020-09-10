نقيب الفلاحين: عاوز بيوتنا ترجع تربي فراخ ومواشي

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة تستورد معظم استهلاك المواطنين من الطماطم، مشيرًا إلى ضرورة إنتاج تقاوى محلية.

وأضاف أبو صدام، أثناء لقاء ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن الدولة تزرع حوالي 500 ألف فدان من الطماطم في مصر، منوهًا بأن أسعارها غير مستقرة.

وناشد وضع خطة واضحة لزراعة الطماطم والبطاطس والخضروات الأساسية الأخرى، نظرًا لأنها أصبحت محصولًا أساسيًا في حياة المصريين، مستطردًا: «البيت الفلاح لم يعد موجودًا بالصورة المعهودة.. عندما ندخل بيت الفلاح نجد سجاد وسيراميك.. أنا عاوز الفلاح البيت الريف الأساسي الذي كان يربي فيه فراخ ومواشي».

واستطرد: «مش عاوز رغيف العيش المدعم يروح للفلاح، عاوزه ياخد فلوسه ويخبز في البيت، لتعود القرية منتجة مرة أخرى بعد أن أصبحت متحفا شبيها بالأستوديو».

وأوضح أنه يريد أن تعود القرية منتجة، كمدينة صغيرة بها جميع الإمكانيات، لافتًا إلى ضرورة تعديل الطرق وتوفير الخدمات لهم.