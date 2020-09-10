 جوتيريش يدعو لجمع 35 مليار دولار إضافية لدعم برنامج اللقاحات ضد كورونا - بوابة الشروق
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جوتيريش يدعو لجمع 35 مليار دولار إضافية لدعم برنامج اللقاحات ضد كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
أ ش أ
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 5:33 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 5:33 م

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، بما في ذلك 15 مليارًا في الأشهر الثلاثة المقبلة، لبرنامج منظمة الصحة العالمية لدعم اللقاحات والعلاجات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال جوتيريش - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - : "إن البلدان ساهمت بنحو 3 مليارات دولار حتى الآن"، واصفًا ذلك بالتمويل الأولي .. مضيفًا: "لكننا الآن بحاجة إلى 35 مليار دولار أخرى للانتقال من بدء التشغيل إلى التوسع والتأثير".

وأكد قائلا: "إن هناك حاجة ضرورية لهذه المبالغ، بدون ضخ 15 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، والبدء على الفور، سنخسر الفرصة الحقيقية لذلك".

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