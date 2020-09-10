 الوحدة السعودي يتعاقد مع المدرب فييرا ويضم بيتراتوس - بوابة الشروق
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الوحدة السعودي يتعاقد مع المدرب فييرا ويضم بيتراتوس

د ب أ
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 11:19 ص | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 11:19 ص

أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الخميس تعاقده مع المدرب البرتغالي إيفو فييرا.

ولم يكشف الوحدة عن تفاصيل عقد فييرا الذي سيقود الفريق في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

وخاض فييرا عدة تجارب تدريبية سابقة أبرزها في البرتغال مع ناسيونال ماديرا ومارتيمو وأفيس واستوريل وكان أخرها مع فيتوريا سيتوبال في موسم 2019 /2020.

من ناحية أخرى أعلن الوحدة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي تعاقده مع الأسترالي ديمتري بيتراتوس بعقد يمتد حتى ٢٠٢٣.

كما أعلن الوحدة عن تمديد عقد جابر عسيري لمدة أربعة أعوام حتى 2024.


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