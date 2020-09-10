الوحدة السعودي يتعاقد مع المدرب فييرا ويضم بيتراتوس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الخميس تعاقده مع المدرب البرتغالي إيفو فييرا.

ولم يكشف الوحدة عن تفاصيل عقد فييرا الذي سيقود الفريق في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

وخاض فييرا عدة تجارب تدريبية سابقة أبرزها في البرتغال مع ناسيونال ماديرا ومارتيمو وأفيس واستوريل وكان أخرها مع فيتوريا سيتوبال في موسم 2019 /2020.

من ناحية أخرى أعلن الوحدة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي تعاقده مع الأسترالي ديمتري بيتراتوس بعقد يمتد حتى ٢٠٢٣.

كما أعلن الوحدة عن تمديد عقد جابر عسيري لمدة أربعة أعوام حتى 2024.