المتحدث باسم الوزراء: إصدار صور بالقمر الصناعي للمخالفات ليس مستحيلا

قال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مهلة الشهرين التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مختصة بمن لم يستكمل أوراقه وليس مد لفترة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة تنتهي يوم 30 سبتمبر.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن المواطن يستطيع استكمال الأوراق بدءًا من 30 سبتمبر وحتى شهرين، ليسأل الإعلامي رامي رضوان: «لو ساكن في قرية أروح لمين للحصول على صورة ملتقطة من القمر الصناعي؟».

وأجاب متحدث الوزراء أن الوحدات المحلية أكثر دراية بالجهة التي يتوجه إليها المواطن للحصول على صورة القمر الصناعي، مؤكدًا أن الورقة مطلوبة لبعض المخالفات وليس كلها.

وأكد أن الحصول عليها ليس بالأمر المستحيل، قائلًا إن لجان التصالح تبدأ النظر في أمر المخالفة بعد دفع المواطن مبلغ جدية التصالح، والحصول على نموذج (3).

ولفت سعد، إلى أن من مصلحة المواطن استكمال أوراقه في أقرب وقت، متابعًا: «من الأفضل أن يستكمل أوراقه بعد مضي أسبوع من 30 سبتمبر حتى تبدأ اللجان الفنية المعنية النظر في طلبه».

وعقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.