السلطات الإثيوبية تتهم زعيم حزب معارض بالإرهاب

وجهت السلطات الإثيوبية لزعيم حزب معارض وسبعة أشخاص آخرين اتهامات بالإرهاب، في أعقاب احتجاجات عنيفة اندلعت في العاصمة أديس أبابا في وقت سابق من هذا العام بعد مقتل مغن وكاتب أغاني.



ووجهت السلطات الإثيوبية لزعيم حزب بالديراس للديمقراطية الحقيقية، إسكندر نيجا، اتهامات بالتحريض على المصادمات والسعي لقلب نظام الحكم بوسائل عنيفة، بحسب محاميه هينوك أكليلو.



وأضاف أكليلو أن أربعة أعضاء آخرين من حزب بالديراس من بين الأشخاص الذين تم توجيه اتهامات لهم.



وتابع عبر الهاتف، اليوم الخميس، "أعتقد أن هذه الاتهامات وراءها دوافع سياسية".