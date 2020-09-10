الأمن العراقي: سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ "كاتيوشا" في مطار بغداد الدولي، دون خسائر.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن انطلاق الصاروخ كان من حي "الفرات" غربي بغداد.