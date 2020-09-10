الأمن العراقي: سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

الأكثر قراءة
الأمن ينفى استشهاد 4 من قواته فى أسيوط ووقف إزالات بورسعيد والسويس
أفضل الطرق لإنقاص الوزن مع الاستمرار في تناول الكربوهيدرات
النائب العام يأمر بإحالة مدرب إسكواش للجنايات بتهمة هتك عرض 3 فتيات بالقوة
تحقيقات المستشارة والضابط: المتهمة تتردد كثيرا على المحكمة وتفتعل مشادات مع الموظفين.. وحاولت الهروب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ "كاتيوشا" في مطار بغداد الدولي، دون خسائر.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن انطلاق الصاروخ كان من حي "الفرات" غربي بغداد.