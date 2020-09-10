 الأمن العراقي: سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي - بوابة الشروق
الخميس 10 سبتمبر 2020 5:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الأمن العراقي: سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 5:29 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 5:29 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ "كاتيوشا" في مطار بغداد الدولي، دون خسائر.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن انطلاق الصاروخ كان من حي "الفرات" غربي بغداد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك