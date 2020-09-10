اكتشاف لوح حجري عمره 190 عاما شمالي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة (خبي) شمالي الصين، اليوم الخميس، اكتشاف لوح حجري يعود تاريخه إلى عهد أسرة تشينج الملكية (1644 إلى 1911) م.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الخميس - أنه تم العثور على اللوح، الذي صنع في عام 1830 في عهد الإمبراطور داوقوانج، بجوار خزان مياه في قرية شينتشنج بمحافظة نيتشيو بمدينة شينجتاي، فيما يبلغ طول اللوح 62 سم وعرضه 45 سم وسمكه 15 سم، وتحتوي نقوشه على 225 مقطعا صينيا تصف تاريخ الأراضي الزراعية الخاصة بالقرية والمعروفة باسم "جيتيان".

ويعد هذا الاكتشاف ذا قيمة كبيرة لدراسة التغيرات في العادات التقليدية لعبادة الأسلاف.