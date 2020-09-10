بريطانى فى «الإنعاش» بعد 6 أشهر فقط من تدخين السجائر الإلكترونية

6 أشهر فقط من تدخين السجائر الإلكترونية قادت مراهقا بريطانيا إلى غرفة الإنعاش فى مركز «كوينز» الطبى فى مدينة نوتنهام، ووضعت حياته فى خطر.

بحسب صحيفة «ديلى ميرور» البريطانية، احتاج إيوان فيشر، شاب بريطانى يبلغ من العمر 16 عاما إلى رئة صناعية للبقاء على قيد الحياة بعد 6 أشهر فقط من تدخين السجائر الإلكترونية، التى يعتقد كثيرون أنها أكثر أمانا من السجائر التقليدية.

وذكرت الصحيفة، أن الأطباء اضطروا إلى زراعة رئتين من مدخن مسن (80 عاما) فى محاولة لإنقاذ حياة فيشر، الذى ساءت حالته بشكل كبير واضطر إلى البقاء فى المستشفى لمدة 10 أسابيع، يكافح الأطباء لإنقاذ حياته.

واعتبر الأطباء أن السبب الرئيسى وراء تدهور حالة فيشر الصحية، هو السجائر الإلكترونية، وفقا لشبكة يورونيوز.

وكان الشاب البريطانى، وهو رياضى يلعب الملاكمة اختار فى وقت السابق اللجوء إلى السجائر الإلكترونية كطريقة تساعده فى الإقلاع عن التدخين التقليدى حتى يتمكن من تحسين لياقته البدنية، إلا أنه لم يكن يدرك المخاطر التى يمكن أن تسببها هذه السجائر.

وعلى الرغم من تعافيه وخروجه من المشفى، إلا أنه دخل برئتى شاب مراهق، وخرج برئتى مسن يبلغ من العمر 80 عاما.

وقال إيوان فيشر «أخبرونى أننى سأتعافى بشكل كامل، مرت 4 سنوات ولا زلت أعانى»، وتابع «جدى وهو فى الـ 65 من عمره أكثر لياقة منى».

وعلى الرغم من أن السلطات والقوانين البريطانية تمنع بيع هذه السجائر للمراهقين والأطفال، إلا أن فيشر يؤكد أنه من السهل الحصول عليها وشرائها فى مدينته.