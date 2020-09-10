قالت السيدة صفية أبو العزم، بطلة واقعة قطار المنصورة، إنها تدخلت بدافع الأمومة واحترام رداء الجيش المصري، في واقعة التعدي على مجند بالقوات المسلحة من بعض الكمسري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، مساء الخميس، «مكنتش أعرف الخناقة ليه، ولما عرفت إنها بسبب الفلوس اعتبرت إن ابني راكب ومش معاه فلوس»، مشيرةً إلى أنه لا يجب التحدث إلى عساكر مصر بهذه الطريقة.

وتابعت: «العسكري كان في قمة الكرامة والشهامة وصمم على ألا يدفع له أحد ثمن التذكرة، ولم يكن في أحلامي أن يحدث كل هذا ويتطور الأمر بذلك الشكر، ولا أرضى لابني أن يعامله أحد بنفس الشكل، ومهما كان مخطئًا يجب أن يتم التحدث إليه باحترام.. المبلغ مش مستاهل، مينفعش يكلمه كده».

وأصدرت وزارة النقل، بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة-القاهرة يوم 9/9/2020.

وأكدت وزارة النقل، اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، مشددة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.