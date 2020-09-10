وزير الخارجية الأمريكي: إيران أذلت شعبها وعاقبته لممارسته حقه بالتعبير

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بشأن إيران يوضح "فساد النظام ووحشيته"، بما في ذلك أحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمات صورية وتعذيب السجناء ومضايقة ذويهم.

وقال بومبيو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن النظام الإيراني أذل شعبه وعاقبه على ممارسة حقه في التعبير وفي التجمع السلمي.

وكانت قضية المصارع الإيراني نافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عاماً موضوع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أكدت أنه هو وإخوته كضحايا مستهدفين بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد السلطة في إيران عام 2018.. وتتهم السلطات الإيرانية أفكاري بطعن موظف في شركة لتوزيع المياه بمدينة شيراز الجنوبية وسط الاضطرابات.