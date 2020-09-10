محافظ دمياط: تفاعلنا بمرونة مع قانون التصالح

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة راعت البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض المناطق، إضافة إلى أنها تفاعلت بمرونة مع قانون التصالح مخالفات البناء، مشيرة إلى أن معدلات المخالفات بالمحافظة ليست كبيرة.

وأضافت «عوض» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن هناك لجنة تم تشكيلها مسؤولة عن التخفيضات، لافتة إلى أنها تشمل مثمنين عقارين وأشخاص من الخدمات الحكومية، وقيادات من المحافظة.

وأوضحت أن اللجنة تدرس الأماكن، ثم توافق أو ترفض على التخفيضات التي يطرحها المحافظون لمساعدة المواطنين، موضحة أن نسبة التخفيضات في مبالغ التصالح في مخالفات البناء تتراوح من 30% إلى 50%.

وأشارت محافظ دمياط إلى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض القرى والنجوع والأماكن المتاخمة للمدن، قائلة إن بعض الوحدات المحلية مكان تعاملها معاملة المدن.

ولفتت إلى استثناء بعض الأماكن من التخفيض السابق ككورنيش النيل، وبعض الأماكن السياحية في رأس البر، متابعة أن نسبة التخفيض أقل من 30% بهذه الأماكن.

وأكدت عوض، وجود تفاعل من المواطنين واستجابته للقوانين، متابعة: «تجاوزنا نسبة 50% في ملف التصالح على مخالفات البناء، وعدد المخالفات أقل مقارنة بالمحافظات الأخرى، ولا توجد سوى أربع مخالفات برأس البر».