أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية، أن التحقيقات مازالت مستمرة داخل اتحاد الكرة، بشأن ملف فقدان العديد من الكؤوس والميداليات من داخل مقر الجبلاية، مشيرة إلى أنه لم يصل أي قرار بشأن تأجيل مباريات دوري ابطال إفريقيا حتى الآن.

وقالت عبد الحق، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "لا نوجه اتهامات لأحد والتحقيقات مستمرة، وهناك أشياء كان يجب أن يتم إثباتها في الدفاتر، لأن اتحاد الكرة تعرض لحريق".

وتابعت: "لا نريد أن نسبق الأحداث، لأن النيابة لم تتنه من عملها، ولا نستطيع اتهام أحد".

وعن موقف الاتحاد من تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا، أجابت: "لم تصل أي خطابات من الكاف حتى الآن بشأن التأجيل أو إقامة المباريات في موعدها".

وأضافت: "هناك اجتماع غدًا في الكاف، وأحمد أحمد سيكون حاضرًا، وبعد ذلك سنعلن كل شىء على صفحة الاتحاد".

وشددت: "أنا مع تأجيل بطولات إفريقيا لكي يظهر موقف الأندية المشاركة في إفريقيا، وهناك ترحيب بالتأجيل من قبل اللجنة الخماسية".

واختتمت عبدالحق، حديثها: "لو هناك تأجيل من قبل الكاف لبطولات إفريقيا، سيكون لدينا وقت لاستكمال بطولة كأس مصر، وحسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة هو المسئول عن هذه المواعيد".