العراق يمنع دخول شحنة فاكهة مستوردة من إيران

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الخميس، أنها أعادت شحنة فاكهة مستوردة من إيران مخالفة للضوابط والتعليمات.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات مشددة تفرضها الحكومة العراقية على دخول البضائع في جميع المنافذ الحدودية منذ أشهر.

وأوضحت أن السلطة الجمركية في مركز جمرك المنذرية الحدودي مع إيران أعادت إصدار ارسالية فاكهة مستوردة للعراق من إيران خلافًا للضوابط والتعليمات النافذة، وعدم وجود رصيد في إجازة الاستيراد الخاصة بالارسالية.

وذكرت أنها تعلن وبشكل مستمر عن ضبط وإعادة إصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية وتمنع دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وخاصة كل ما يمس حياة وسلامة المواطنين.