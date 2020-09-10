السلطات الصحية بفنلندا: وضع وباء كورونا في البلاد لا يزال مستقرا

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قالت السلطات الصحية إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في فنلندا لا تزال معتدلة وأن الوضع الوبائي لا يزال مستقرا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة قولها في بيان اليوم الخميس إن معدلات الإصابة الأسبوعية ارتفعت في أغسطس بعد تسجيل مستوى منخفض في الشهرين السابقين.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى 223 حالة خلال الأسبوع من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر، مقارنة بـ145 حالة في الأسبوع السابق له.

وبلغ معدل حدوث الإصابات الجديدة خلال فترة الأسبوعين حتى 6 سبتمبر 66 حالة لكل مليون شخص من السكان، مقارنة بـ 64 حالة لكل مليون شخص في الأسبوعين السابقين لهما.

وسجلت فنلندا إجمالي 8430 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و337 حالة وفاة ذات صلة بالفيروس حتى الآن.