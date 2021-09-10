عبد المنعم سعيد: مصر مقبلة على عبور اقتصادي كبير في ظل الجمهورية الجديدة

قال الكاتب والمفكر عبد المنعم سعيد، إن مفهوم الجمهورية الجديدة، استخدمه الرئيس السيسي أثناء افتتاح العاصمة الإدارية، مضيفا أن مصر تعيش حالة ديناميكية من ناحية التجديد والتطوير.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك زخما ضخما من تطورات كمية كثيرة ولا بأس من أن تأخذ المفاهيم وقتها لأنها ستنضج في علاقة مع الواقع.

وتابع الكاتب والمفكر، أنه فلسفيا يوجد قانون يقول إن التطورات الكمية غالبا ما تقود إلى تطور نوعي أو كيفي، موضحا أنه في نظرية التنمية يطلقون على ذلك «takeoff» أي اللحظة التي تجمع فيها الطائرة طاقتها حتى تقرر الطيران.

وأردف عبد المنعم سعيد، أن طبائع النظر إلى الأمور تتغير في حالة الانطلاق، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي، خلال الاتفاقات التي أجراها مع مصر، أوضح أن هذه الاتفاقيات ستساعدنا على تطوير قطاعات مختلفة مثل السوفت وير والقوانين.

وذكر أن هناك إيمانا لدى صندوق النقد الدولي بأن مصر مقبلة على نقطة عبور اقتصادي مهمة، قائلًا إن حديث الرئيس عن الجمهورية الجديدة، يأتي في إطار حياة كريمة، وتنمية القرى المصرية، فضلًا عن أن ترجمة دولة مدنية ديمقراطية حديثة هو ما يجري على الأرض.