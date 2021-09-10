 لإنشاء محطات المونوريل.. تحويلات مرورية لمدة شهر بشارع يوسف عباس بمدينة نصر - بوابة الشروق
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لإنشاء محطات المونوريل.. تحويلات مرورية لمدة شهر بشارع يوسف عباس بمدينة نصر

المونوريل فى مصر
المونوريل فى مصر
مصطفى أمير
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 1:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 1:08 ص

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بشارع يوسف عباس بمدينة نصر.

وتستلزم هذه الأعمال غلقا لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس وإجراء بعض التحويلات المرورية اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم "ليلاً ونهاراً".

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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