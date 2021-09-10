أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة عن استئناف عمليات تصدير النفط الخام من مينائي السدرة ورأس لانوف، بعد توقفها ليوم واحد.

وفي بيان لها مساء اليوم، عزت المؤسسة هذا التوقف إلى "قيام مجموعات ليس لها أي كيان قانوني بإصدار بيانات إعلامية مضللة والتغرير بمجموعة من الشباب واستغلالهم".

وبالرغم من تأخر الشحن إلا أنه لم يتم تخفيض الانتاج، بحسب المؤسسة التي علقت بالقول: "إن القيادة العامة قامت باستعادة الأمن في المينائين في موقف وطني يحسب لها".

وكانت مجموعة شباب قد قامت بإيقاف التصدير في الميناءين بحجة المطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، وطلب وظائف في قطاع النفط.

من جانبه صرح صنع الله: "من الواضح أن الولاء والتفاني للوطن عند البعض هو مجرد كلمات يرددونها ولكن يؤلمني ويغضبني هذه المرة أن أرى مسؤولا ليبيا يخطط وآخر يشارك في إغلاق الموانئ لأغراض ومصالح ضيقة لاتخدم المصالح الوطنية الليبية

وأضاف : "لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض البصر عن الممارسات التي تقوِّض أسس العمل العام وتشعل الفتنة داخله و لن نرضى أبدا بتسييس المؤسسة الوطنية للنفط واستخدامها كورقة مساومة من قبل بعض السياسيين والنافذين لتحقيق مصالح وأجندات غير وطنية".

وتابع: "إن محاسبة الأيدي الخفية خلف تلك الأحداث لا يقل أهمية عن محاسبة المحرضين والمنفذين لتلك الاعمال".

ونطالب سلطات إنفاذ القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي الحقائق و اتخاذ ما يلزم لتقديمهم للعدالة".

ونوه صنع الله إلى حاجة المناطق المجاورة لمناطق العمليات النفطية إلى عناية خاصة واهتمام من قبل الدولة، مشيرا إلى أن خلق الوظائف والفرص الاقتصادية هي من الأولويات التي يجب التركيز عليها لتحقيق الاستقرار في عموم البلاد.