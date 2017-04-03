 روسيا تحذر من احتمال تدفق غير منضبط للاجئين من أفغانستان - بوابة الشروق
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روسيا تحذر من احتمال تدفق غير منضبط للاجئين من أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 11:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 11:12 ص
حذر مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية إيفان فولينكين، اليوم الجمعة، من أن مخاطر التدفق غير المنضبط للاجئين من أفغانستان تثير قلق روسيا ودول آسيا الوسطى.

وقال فولينكين في تصريح لوكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء إن: "منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شانغهاي تعملان للتعاون في هذه المسألة".

وأضاف أنه لا توجد حاليا آلية رسمية لتبادل المعلومات مع الشركاء في آسيا الوسطى بشأن اللاجئين من أفغانستان.

واستدرك قائلا:" إن الاتصالات ذات الصلة بين وزارات الخارجية والبعثات الخارجية قائمة، فضلا عن مؤسسات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ودول آسيا الوسطى المتاخمة لأفغانستان".

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